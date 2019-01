Météo de ce mercredi : les premiers rayons de soleil de l'année

Il fait à nouveau un peu plus frais ce matin. le ciel reste bien encombré sur l'ouest du pays tandis que des éclaircies pourraient apporter les premiers rayons de soleil de l'année sur l'est et le sud. Sur l'ouest, localement un peu de crachin est possible. Le vent est modéré aujourd'hui, orienté au secteur nord-ouest. L'après-midi, peu de changement, temps sec avec des éclaircies plus généreuses au sud et à l'est et toujours davantage de nuages du Hainaut au littoral. Les maxima atteindront 2° en Ardenne, 6 à 7° dans le centre et localement 8° sur l'extrême nord du pays.

La nuit prochaine

il y aura toujours ce même dégradé de nuages et donc un grand écart de températures avec -2 à -3 en Ardenne et Gaume, mais encore 2 à 5° sur l'ouest.