Météo de ce mercredi: les nuages reviennent progressivement par l'ouest

Ce mercredi, les nuages s'épaissiront lentement à partir du littoral, le sud-est restant encore une bonne partie de la journée au soleil. Les maxima seront assez homogènes et afficheront 20° en Ardenne et en bord de mer, 21 à 22° partout ailleurs. En deuxième partie de journée, quelques faibles averses sont possibles à partir de l'extrême ouest du pays. Le vent d'ouest sera faible à modéré.

Plus doux jeudi et orageux vendredi

Plus doux jeudi et plus instable vendredi - © RTBF KEYWALL

Demain, quelques averses seront encore présentes sur le sud-est du pays puis ce sera à nouveau un temps sec partout. Les températures, en hausse atteindront 19 à 21° sur les reliefs, 21° en bord de mer, 24° en moyenne dans le centre et même 25° sur l'extrême ouest. Vendredi, changement de temps plus marqué avec des averses parfois orageuses qui pourront s'accompagner de forts cumuls de pluie, on ira de 18 à 22°. Samedi, les dernières averses s'évacueront lentement vers l'est, elles seront déjà beaucoup moins fréquentes et moins soutenues que la veille, on attend 18 à 22°. Dimanche et les jours suivants, retour d'un temps sec et ensoleillé, maxima seront identiques ceux de samedi.