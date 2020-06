Météo de ce mercredi : les averses arrivent par le sud

Ce matin, nous connaissons un dégradé qui va d'un ciel bien dégagé sur le littoral et l'ouest du pays vers un ciel très nuageux à couvert sur le sud-est. En fait, la faible zone de pluie présente sur l'est de la France reviendra davantage sur le pays par l'extrême sud. Au fil des heures, tandis que les éclaircies se maintiendront sur l'ouest, on essuiera quelques faibles averses au sud du Sillon Sambre-et-Meuse dès le début de l'après-midi et ce risque d'averse s'étendra vers le nord-ouest en toute fin de journée. Les températures continuent leur lente remontée, on attend de 16 à 19°C (20°C possible dans le tournaisis). A noter un coup de tonnerre possible pour ponctuer une averse sur l'extrême sud l'après-midi ou en soirée.

Ce soir et la nuit prochaine, les averses continuent à progresser de l'est vers le centre puis l'ouest du pays. Même le littoral devrait connaître des averses en cours de nuit, les minima afficheront 7 à 12°C.

Indice électricité : le mot du jour c'est "dégradé", on en observera un au niveau de l'indice photovoltaïque qui sera excellent au littoral et faible sur le sud-est. La période à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 14 ou 15h.