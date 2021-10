© Tous droits réservés Ce matin, le ciel reste partagé entre passages nuageux et éclaircies. On observe déjà très localement l’une ou l’autre petite averse isolée, mais c’est essentiellement sec pour l’instant. De la brume et quelques bancs de brouillard sont également de la partie. Il fait bien frais et les gelées sont assez bien présentes sur les Fagnes et en Ardenne.

Tout au long de cette journée, nous resterons sous une alternance de nombreux nuages et d'éclaircies. Quelques faibles averses descendront du nord vers le sud du pays, elles seront faibles et de courte durée. La journée sera donc moins pluvieuse qu'hier. Le vent de nord-ouest restera faible et les maxima afficheront 10 à 14°C. Le ciel se dégagera à nouveau en fin de journée.

Ce soir et la nuit prochaine, le temps restera sec avec quelques brumes. Il fera un peu moins froid que ce matin, mais il y aura encore quelques faibles gelées dans les vallées les plus froides. Sous abri, cela donnera 3 à 9°C.

Accalmie jeudi

Un peu de pluie vendredi avant un week-end sec

Demain jeudi, la grisaille sera assez répandue mais la journée restera sèche et verra le retour de belles éclaircies plus ou moins vite selon les régions. Belle douceur demain sous quelques beaux rayons de soleil, on attend 11 à 16°C, le vent de sud-ouest restera faible à modéré. Vendredi, journée en deux temps : arrivée d’une zone de pluie pas trop active, elle sera sur la Flandre dès 9h et descendra sur le centre et le sud du pays en fin de matinée voire début d’après-midi. Elle perdra assez vite de son intensité, mais, vous l’aurez compris, ce sera à nouveau un ciel plus chargé. Les maxima reculeront un peu par rapport à la veille dans le centre : 11 à 14°C. Bonne nouvelle ensuite, le week-end devrait rester calme et sec avec le retour de belles éclaircies dès que la grisaille du lever du jour se dissipe.