Météo de ce mercredi: le vent se calme

Le vent reste bien présent ce matin avec des rafales de 50 à 70km/h. Pour la couleur du ciel, l’Est bénéficie d’un temps bien ensoleillé et plus on se rapproche de la mer plus le ciel est gris. On pourra d’ailleurs avoir quelques gouttes à la côte avant la fin de la matinée.

La zone de pluie qui stagne ce matin sur la mer du Nord finira par entrer sur notre pays, cet après-midi. Elle apportera des averses faibles mais fréquentes sur toutes les régions. Le vent se calmera tout de même un peu et les températures resteront élevées pour la saison : 8 à 9° sur les hauteurs et de 11 à 12° partout ailleurs.

Les dernières pluies s’évacueront vers l’Est dans le courant de la soirée et le ciel commencera à se dégager à partir du littoral. Le vent se calmera vraiment ce qui permettra aux nuages bas de se former entre les provinces de Namur et de Luxembourg et jusqu’aux Hautes Fagnes. Avec un ciel plus dégagé, on s’attend à une nuit bien plus fraîche : 1° à Elsenborn, 3° à Anvers, 4° à Bruxelles.

Indice électricité : ce mercredi, l'indice sera BON sur l'Est mais il se dégradera en allant vers l'Ouest. On attend un indice MOYEN à Namur, FAIBLE dans le Centre du pays et MÉDIOCRE à la côte. Le pic de luminosité se situera vers 13h excepté à la mer où ce sera vers 17h. C'est à ce moment-là qu'il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l'électricité solaire.