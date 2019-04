Météo de ce mercredi: le soleil va peu à peu s'imposer

Quelques averses sont toujours attendues ce matin du sud du Hainaut à la province de Luxembourg en passant par le sud de la province de Namur. Le temps restera couvert sur ces régions, mais dès la fin de la matinée seule la Gaume devrait encore être concernée par ces précipitations. Plus au Nord, les éclaircies s’élargiront et un temps sec est au programme. Le mercure indiquera de 6 à 8 degrés en matinée.

Durant l’après-midi, temps sec pour l’ensemble des régions. Le soleil resplendira sur le nord du pays et gagnera du terrain vers le sud au fil des heures sous quelques nuages élevés. Le ciel devrait rester plus nuageux sur la Gaume. Le vent soufflera en rafales de 35 à 45 km/h à l’intérieur des terres et les maximas seront en baisse (mais dans les normales de saison) : 10 degrés pour Spa et Ostende, 11 pour St-Hubert et 12-13 sur l’ensemble des autres régions.

Indice électricité : Ce mercredi, nous aurons un indice excellent sur le nord du territoire, bon sur le sud mais faible dans la région d’Arlon. Le pic de luminosité se situera généralement vers 14h-15h, c'est à ce moment-là qu'il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l'électricité solaire.

La nuit prochaine

Le ciel se dégagera complètement la nuit prochaine avec des températures minimales comprises entre -2 degrés pour le sud du territoire à maximum 2 degrés à la côte.