Météo de ce mercredi : le mercure va grimper aujourd'hui

Après la dissipation des quelques brumes matinales, c’est à nouveau le soleil qui s’installe pour l’ensemble de la journée sur notre territoire. Vers 9h ce matin, le mercure affichera déjà entre 11 et 13 degrés.

Le vent restera faible à modéré durant l’après-midi et les températures grimperont sous le soleil. On se retrouvera dix degrés au-dessus des normales de saison avec, par exemple, 19 degrés sur l’Ardenne, 22 degrés au littoral et du côté d’Arlon, 23 degrés pour le Hainaut et Bruxelles et jusqu’à 24 degrés du côté de la Cité Ardente.

Indice électricité : Ce mercredi, nous aurons un indice excellent sur l’ensemble de nos régions. Le pic de luminosité se situera vers 14h c'est à ce moment-là qu'il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l'électricité solaire.

La nuit prochaine

Le temps restera calme et sec la nuit prochaine mais des nuages envahiront le ciel en seconde partie de nuit. Toujours pas question de gel puisque les minimas indiqueront de 8 à 15 degrés.