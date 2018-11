Météo de ce mercredi : la pluie s'installe pour quelques jours

Ce matin, il pleut faiblement, il y a aussi des régions qui sont encore temporairement au sec. Le vent de sud se renforce avec des rafales de 35 à 50 km/h. Dans le courant de la matinée, la pluie gagnera toutes les régions. Les maxima atteindront 5 à 10°(12° en bord de mer). Les pluies seront un peu plus conséquentes en fin de journée et ce soir. Les rafales de vent approcheront 40 à 60 km/h.

Les prochains jours : succession de zones de pluie dans la douceur

Pluie et douceur les prochains jours - © RTBF KEYWALL

Il fera plus doux demain mais les restes de la zone de pluie traîneront en matinée, souvent sous forme de bruine ou très fines pluies. L'après-midi, il fera temporairement plus sec avant le retour d'une nouvelle zone de pluie qui arrivera en fin de journée par le littoral, il fera alors très doux puisque l'on attend des maxima de 9 à 13°. C'est un temps automnal et doux qui restera d'actualité les prochains jours, c'est-à-dire, fréquemment de la pluie ou des averses, un vent modéré et des maxima au-dessus des valeurs de saison.

Indice électricité : Sous un ciel plombé, il sera faible partout. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 13h.