Météo de ce mercredi : la pluie revient par l'ouest

La nuit prochaine , la pluie s'évacuera par l'est et le sud du pays, les minima redescendront entre 7 et 11 ou 12°. Le vent modéré s'orientera au secteur ouest à nord-ouest.

Fraîcheur automnale avant l'heure

Net rafraîchissement jeudi - © RTBF KEYWALL

Demain matin, quelques averses sur le nord-ouest sous un ciel très nuageux, nous retrouverons un temps sec sur le sud-est mais avec un vent désagréable et froid de nord-est. Demain après-midi, les averses vont se propager à toutes les régions, elles ne seront pas trop actives. Il fera venteux et frais pour la saison, on ne dépassera plus 13°C en Ardenne et une moyenne de 16 à 17°C. Vendredi, après une nuit froide, quelques éclaircies le matin, puis davantage de nuages l'après-midi avec un risque de quelques gouttes sur l'ouest. C'est plutôt dans la nuit de vendredi à samedi que des averses envahiront tout le pays. Il continue à faire frais pour la saison avec 16 à 19°C. Samedi, ciel partagé entre nuages, averses et éclaircies. Le vent de nord-ouest soufflera encore de manière modérée et les maxima resteront compris entre 13 et 17°C. Peu de changement dimanche et lundi