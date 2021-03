Météo de ce mercredi : la pluie arrive à la mi-journée

Ce matin, le temps reste sec. On peut avoir un peu de brume ou de brouillard sur l’extrême Est du pays. Le ciel est déjà bien couvert sur toutes les régions. Une nouvelle zone pluvieuse arrivera vers la mi-journée par le bord de mer. Elle gagnera du terrain lentement et concernera le centre du pays d’ici la fin de journée. Le vent se renforcera avec des rafales de 50 km/h. Le redoux se confirme avec des maxima compris entre 6 et 9°C.

Ce soir et la nuit prochaine, la pluie sera encore présente. De fines bruines sur l’Ouest et des pluies plus modérées sur la moitié Est. Le vent se renforcera pour atteindre les 70km/h en rafales et les minima iront de 3°C dans les Hautes Fagnes à 10° en bord de mer.