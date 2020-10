Météo de ce mercredi : journée d'accalmie

Rejoignez-nous sur Facebook : Météo RTBF, ciel partagé !

La zone de pluie qui a arrosé l'ouest du pays s'est retirée sur la France et nous retrouvons un temps sec partout ce matin. Très localement, un peu de brume ou un banc de brouillard pourrait se former de manière isolée, mais nous devrions retrouver de belles éclaircies dès le lever du jour. Finalement ce mercredi sera nettement plus lumineux que les jours précédents. Le matin, ce sera un temps sec avec un soleil plus ou moins généreux selon les régions. L'après-midi, les nuages redeviendront plus nombreux à partir de l'est cette fois. Il s'agira de nuages élevés qui donneront au ciel un aspect laiteux. Sous cette couverture nuageuse un peu plus épaisse, on ne peut exclure très localement une petite ondée, essentiellement sur les reliefs, mais ce sera marginal, il fera à priori sec partout. Malgré les éclaircies du matin, les températures évoluent peu par rapport à hier, un degré de plus : 9 à 13°C avec un vent un peu désagréable de secteur nord-est.

La nuit prochaine, les nuages resteront nombreux au sud, le ciel sera plus étoilé au nord. On n'exclut pas un peu de bruine sur les reliefs de l'est, mais assez localisée. Avec un peu plus de nuages, il fera moins frais, minima de 4 à 9°C.