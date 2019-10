Météo de ce jeudi : journée d'accalmie

Le ciel a tendance à se dégager le long de la frontière française tandis que de faibles averses continuent à descendre de la Mer du Nord et devraient concerner les provinces de Liège et Anvers essentiellement en matinée.

Cet après-midi la zone où sévissent les averses va s'éloigner vers l'Allemagne et diminuer. On notera un temps sec sur la plupart des régions. Sous un vent modéré de secteur sud, les maxima ne dépasseront pas 10 à 15°C. Des nuages d'altitude voileront un peu le ciel sur l'ouest et le centre.

Indice électricité : Retour des éclaircies et indice excellent sur l'extrême ouest et le long de la frontière française, ensuite dégradé allant de moyen sur le centre à faible sur le nord-est. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 14h.

La nuit prochaine, dans un premier temps, ciel plutôt voilé mais ça va se couvrir davantage par l'ouest à l'approche des restes de la tempête tropicale "Lorenzo". Les minima descendront de 4 à 10°C.