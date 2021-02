Météo de ce mercredi : grisaille et douceur

Ce matin, la grisaille est bien présente. Un peu de bruine restera possible en matinée sur les reliefs le matin tandis qu’il fera complètement sec sur le centre. En cours de journée, quelques éclaircies timides reviendront sur le centre du pays mais le ciel restera bien " bâché " sur le sud-est avec de fines pluies ou bruines qui vont se réactiver en cours d’après-midi au sud du Sillon Sambre-et-Meuse. On conserve le même vent modéré se sud-ouest avec des rafales de 50 km/h et des températures de : 7°C sur les hauteurs des Fagnes et de l’Ardenne, 8°C à Virton, 9°C à Spa et sur la Botte du Hainaut, 10°C à Mons et Charleroi, 11°C à Namur, Liège et Hasselt, 12°C de Tournai à Bruxelles.

La nuit prochaine le temps redevient sec, y compris sur le sud-est du pays et la tendance sera à un ciel partiellement nuageux. Du coup les températures seront à nouveau un rien plus fraîches, on attend 1°C sur St-Hubert et Botrange, 2°C à Virton, 4 à 5°C sur le Sillon Sambre-et-Meuse et 6 à 7°C du centre vers l’ouest du pays.