Météo de ce mercredi : grisaille au menu du jour

Ce matin, le ciel restera couvert sur une grande partie du territoire et quelques flocons sont toujours possibles du côté de la Gaume. Quelques averses de pluie sont également au menu du côté du littoral. De manière générale, c’est bien la grisaille qui dominera même si quelques éclaircies sont possibles par endroit. Le mercure donnera en milieu de matinée 0°C sur les hauteurs, 4°C dans le centre, 5°C au littoral.

Durant l’après-midi, on retrouvera un ciel généralement partagé entre nuages et éclaircies. Le temps sera globalement sec mais quelques ondées sont possibles du côté de la Gaume et jusqu’à Liège avec éventuellement quelques flocons. Le vent restera bien sensible. On attend 0°C du côté de Saint-Hubert, 2°C à Spa, 3-4°C dans le centre, 5°C à Bruxelles, Tournai ou Ostende, 6°C du côté de Gand.

Une dégradation pluvieuse gagnera la Flandre Occidentale et le Hainaut en fin de soirée avant que les précipitations ne se généralisent à tout le territoire en seconde partie de nuit. On s’attend à de la neige mouillée en début d’épisode puis de la pluie. La neige se cantonnera aux hauteurs de l’Ardenne, au-dessus de 500m d’altitude. Minima compris entre -1°C sur les hauteurs, 1-2°C sur le reste du pays.