Météo de ce mercredi: gris, très doux et légèrement humide

Grande douceur ce matin, on note déjà 9 à 10°C en fin de nuit sur le centre et l'ouest du pays. Par contre, ce matin, nous retrouvons un ciel plombé avec de fréquents mais faibles épisodes de pluie ou bruine. Sur les reliefs, les nuages bas réduiront la visibilité, et la situation n'évoluera pas au fil des heures. Le vent sera encore assez fort avec des rafales de 30 à 40 km/h. Peu de changement l'après-midi, toujours de la grisaille avec par endroit de fines pluies ou bruines. Il fera très très doux pour la saison : on attend 8 à 13°C.

La nuit prochaine : le ciel restera bien chargé et une zone de pluie un peu plus active arrivera sur l'ouest du pays et commencera à nous arroser un peu plus copieusement qu'aujourd'hui. Les minima seront très doux, compris, on gardera 7 à 10°C.

Indice électricité : Cette journée de mercredi sera assez bien grise et dès lors l'indice photovoltaïque restera faible à médiocre en toutes régions. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 13h.