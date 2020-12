Météo de ce mercredi : grande douceur, moins de pluie au nord

Ce soir et cette nuit , de l'air progressivement plus frais va envahir le pays, les minima resteront toutefois encore positifs, allant de 3à 4°C sur l'Ardenne jusqu'à 6 ou 7°C dans le centre.

Cet après-midi , la pluie continue rester très active sur le sud et l'est du pays, les averses seront moins soutenues au nord avec même possibilité de quelques éclaircies. La seule consolation à cette météo fort automnale, c'est la douceur des températures puisque l'on atteindra 9 à 11°C sur le relief ardennais et sur l'extrême sud, 12 à localement 14°C partout ailleurs.

Ce matin , comme hier, il pleut encore en pas mal d'endroits ce matin et il fait déjà très doux. Par contre, la pluie restera d'actualité toute la matinée sous un ciel plombé au sud, on pourrait avoir des périodes de temps sec (ou nettement moins pluvieux) sur le nord. Le vent est déjà soutenu avec des rafales de 50 km/h de secteur sud-ouest.

L'air plus frais arrive dès demain

Demain Jeudi, il fera un peu plus sec avec toutefois quelques averses. L'air froid poursuit sa progression et les températures seront plus froides en fin d'après-midi qu'en matinée. On aura 4 à 7°C à 11h et pas plus de 1 à 6°C à 14h.

On attend quelques giboulées pour la nuit de Noël et un net refroidissement qui nous placera dans les conditions pour voir quelques flocons virevolter la nuit de Noël sur les reliefs uniquement. Maxima de 1 à 6°C jeudi.

Le jour de Noël, quelques giboulées traverseront la Belgique du Nord vers le sud et dès 200m d'altitude, on pourra voir un peu de grésil ou quelques flocons se mêler aux averses. Il s'agira de neige fondante vers 300 à 400m d'altitude. Les maxima ne dépasseront plus 1 à 5°C et la neige pourrait blanchir le territoire au-dessus de 550 ou 600m d'altitude.