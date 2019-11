Météo de ce mercredi : froid le matin, ensoleillé l'après-midi

Indice électricité : Cette journée de mercredi verra le retour d'un indice excellent partout, sauf sur le sud-est, les reliefs des provinces de Liège et Luxembourg où ça restera moyen. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe à 13h.

Ce soir et la nuit prochaine , retour d'un temps calme et frais, on notera l'apparition de nuages élevés sur le sud-est. Il fera encore froid mais le gel sera moins prononcé que la nuit précédente. On ira de 0 à -3° avec à nouveau quelques bancs de brume ou de brouillards givrants.

Comme prévu, le froid s'est installé cette nuit. Le gel est répandu. Localement, des bancs de brume ou de brouillard givrants se sont formés. Il conviendra de rester prudents sur les routes ou les trottoirs pour les usagers car un peu de givre est localement possible. Après la dissipation des bancs de brume ou de brouillard givrant, là où il y en a, le soleil devrait s'imposer partout. La journée sera calme, plutôt ensoleillée et sèche. Les maxima atteindront lentement 2 à 6°C.

Fin de semaine et week-end plus doux

Vers plus de douceur - © RTBF - KEYWALL

Demain, la douceur gagnera du terrain, tout comme les nuages d'altitude qui seront plus nombreux sur la moitié ouest du territoire. Il continuera à faire sec mais les nuages deviendront plus épais au fil des heures. On ira de 4 à 7°C.

Cette tendance au redoux s'amplifie vendredi entre nuages et éclaircies, maxima de 6 à 10°C. On pourrait déjà avoir quelques averses faibles vendredi matin. Toutefois, le retour de la pluie un peu plus soutenue à partir du sud est envisageable la nuit de vendredi à samedi ou samedi matin.

Samedi après-midi, retour d'un temps à nouveau sec. Douceur et temps très faiblement perturbé caractériseront la météo du week-end et du début de la semaine prochaine.