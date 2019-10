Météo de ce mercredi : fraîcheur et temps plus sec

Très tôt ce matin, les dernières averses significatives quittent le pays par le sud-est. On revient à un temps plus sec dans toutes les régions, même si une averse locale et faible n'est pas à exclure dans le courant de la journée. C'est de l'air nettement plus frais qui arrive chez nous ce mercredi, on ne dépassera plus 9 à 14°C pour les maxima. Avec le vent modéré de nord-ouest, les sensations seront bien fraîches.

Indice électricité : Retour des éclaircies et indice excellent sur l'extrême ouest, ensuite dégradé allant de moyen sur le centre à faible sur le sud-ouest. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 14h.

La nuit prochaine, d'abord un temps sec et frais avant le retour de quelques faibles averses depuis les Pays-Bas. Les minima seront en baisse : 4 à 9°C.