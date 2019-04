Météo de ce mercredi: fraîcheur et temps instable

On a encore de nombreux nuages sur toutes les régions, ce matin. Les averses sont nombreuses mais on peut avoir une petite éclaircie furtive entre deux périodes de pluie. En tout début de journée, on peut avoir un peu de neige fondante sur les crêtes de l’Ardenne.

Le temps va rester instable dans l’après-midi avec des nuages souvent menaçants, des averses parfois sous forme de giboulées mais aussi des éclaircies qui pourront être belles. Côté températures, c’est bien plus frais aujourd’hui ! On attend 5° en Ardenne et de 9 à 11° ailleurs.



Indice électricité: ce mercredi, l'indice sera BON à Ostende et plus on ira vers l'Est plus il se dégradera. Il sera donc MOYEN dans le Centre et FAIBLE en allant vers Liège et Luxembourg. Le pic de luminosité se situera vers 14h, c'est à ce moment-là qu'il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l'électricité solaire.

La nuit prochaine

Les averses vont se faire plus rares à partir de ce soir et le ciel va peu à peu se dégager dans le courant de la nuit. Les minima iront de 0 à 3°.