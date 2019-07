Météo de ce mercredi: ensoleillé et pas trop chaud

Le soleil sera généreux dès la matinée sur l'ensemble du pays. En cours d'après-midi, le ciel restera fort dégagé sur la plupart des régions, il y aura quelques nuages plus conséquents sur l'extrême nord du pays. Les températures seront assez semblables à celles d'hier : 19° en bord de mer et sur les reliefs et 21° dans le centre et localement 23° sur l'extrême sud du pays. Le vent de nord-est restera faible.

Le soleil encore pour quelques jours

Le soleil encore généreux, les températures remontent progressivement. - © RTBF KEYWALL

Demain, plein soleil à nouveau et maxima de 19 à 23 ou 24° (25° possibles sur la Gaume). Les nuages reviennent vendredi par le nord-ouest, mais sans conséquence, maxima de de 22 à 26° (28° sur l'extrême sud). Le week-end sera sec mais nous aurons davantage de nuages samedi avec un recul des maxima : 19 à 23°. Dimanche, on perd deux degrés par rapport à la veille et le ciel se partagera entre nuages et éclaircies. Le début de la semaine prochaine sera calme et sec également, le soleil reprendra plus nettement le dessus et les températures remonteront de jour en jour.