Ce matin, c’est bien sûr à nouveau la pluie qui tient la vedette de cette météo. Le ciel est couvert partout et après un très court répit en début de matinée, on notera déjà de bonnes pluies qui continueront à se déverser sur le centre et l’est du pays. Il fera un peu plus sec, plus on va près du littoral. La situation évoluera fort peu en ce 14 juillet avec un ciel qui restera résolument plombé et un vent qui se renforce de secteur nord-ouest (rafales de 50 km/h). Sur l’ensemble de la journée, tandis qu’il n’y aura que quelques averses à la Côte, les quantités de pluie seront énormes sur le centre et surtout sur l’est du pays. La pluie gagnera à nouveau en intensité en deuxième partie de journée. Si les températures sont douces au lever du jour, sous un ciel couvert, elles n’évolueront pas beaucoup en cours de journée, il faudra donc se contenter de 15 à 18 ou 19°C, ce qui reste très très bas pour la saison. Entre 6h et 20h, localement sur l’est, on pourrait atteindre 60 à 80 litres d’eau par m².

La nuit prochaine, encore et toujours les mêmes régions concernées par ces pluies : l’est et le sud, il fera un peu plus sec sur l’ouest et temporairement sur le centre. Comme la nuit précédente, les températures restent douces : 15 à 17°C.