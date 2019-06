Météo de ce mercredi : des orages en deuxième partie de journée

Cette journée de mercredi sera marquée par un temps orageux. Dès le matin, un premier orage remontera des Hauts de France vers l'ouest du Hainaut ainsi que le littoral. Ailleurs, on connaîtra une matinée encore calme mais avec une sensation de temps lourd. Dans l'après-midi, des cellules orageuses menaceront cette fois sur l'ensemble du pays. Maxima de 21° en bord de mer, 22 à 24° en Ardenne, 24° dans le centre et encore 26 à 27° sur le nord-est (Liège et Campine). Ce soir, les orages seront encore intenses par endroit.

Averses jeudi et déjà un temps sec vendredi

Averses jeudi, temps sec et plus frais, retour au sec vendredi - © RTBF KEYWALL

Demain, les averses resteront présentes surtout cette fois sur une bonne moitié est de la Belgique. Quant aux maxima, ils redeviendront de saison, affichant 17 à 21°, mais nous aurons perdu 4 à 5° par rapport à la veille. Vendredi, retour d'un temps sec, éclaircies et maxima de 17 à 21°. Samedi, à priori un temps sec et plutôt bien ensoleillé, maxima de 21 à 23°. Dimanche, toujours au sec, les températures grimperont entre 24 et 27°. Le début de la semaine prochaine verra une nouvelle bouffée de chaleur débarquer chez nous, plus forte encore que celle de ces derniers jours.