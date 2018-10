Météo de ce mercredi : des nuages sur l'extrême Ouest et un franc soleil sur la moitié Est du pays

Des nuages s’infiltrent sur l’Ouest du pays, ce matin. Le ciel restera bien chargé sur les deux Flandres toute la journée. Mais ailleurs, plus les nuages se feront discrets. On aura même encore droit à un franc soleil sur la plupart des régions. Pour les températures, il a fait très chaud hier, ça va redescendre un peu aujourd’hui : 18° à la mer, 20° à Bruxelles et de 21 à 23° au Sud du Sillon Sambre et Meuse.

Deux journées plus nuageuses avant un week-end lumineux

Demain, la journée commencera dans la grisaille et les nuages dans pas mal de régions. C’est le littoral et la pointe sud du pays qui auront droit à un peu plus de soleil. Dans le courant de l’après-midi, la couche nuageuse aura tendance à se morceler pour laisser passer quelques éclaircies mais c’est toujours à la mer et en Lorraine belge que l’on aura droit aux plus belles périodes de soleil. Le mercure continue de descendre doucement : 15° sur les hauteurs, 17 à 19° dans le Centre, un peu plus chaud dans le Sud de la province de Luxembourg avec 22°.

Vendredi, après la dissipation de la grisaille matinale, le soleil se fera de plus en plus présent sur toutes les régions. Globalement, ce sera une journée assez lumineuse avec des températures comprises entre 16° à Ostende et 20° à Arlon.

Le week-end s’annonce ensoleillé mais un peu plus frais que ces derniers jours avec des températures au mieux du jour qui s’établiront entre 13 et 17° samedi, entre 15 et 17° dimanche.