Météo de ce mercredi : des éclaircies en début de journée sur l'Est

Demain matin, l'ambiance sera bien fraîche avec de nombreux bancs de brumes et de brouillard, en particulier au Sud du Sillon Sambre et Meuse. Ils se déchireront peu à peu pour laisser place à un ciel de plus en plus couvert. Un ciel bien nuageux qui nous accompagnera tout le reste de la journée. Petite différence avec les jours précédent: le temps devrait rester sec. Côté températures, on attend jusqu'à 12° dans les Hautes Fagnes, 13 en Ardenne, 15 à la mer, 16 à Bruxelles et 17 à Anvers.

Vendredi, un bon coup de vent nous attend avec des rafales de 60 à 80 km/h. Le ciel se partagera entre nuages et éclaircies avec l'une ou l'autre averse possible sur la Gaume et la Campine anversoise. Les températures seront stationnaires.

Samedi, toujours un temps venteux et une nouvelle zone de pluie assez active traversera notre pays. Il fera plus frais avec 10 à 14°.