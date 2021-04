Météo de ce mercredi : dernière journée hivernale de cette semaine

Ce matin, une perturbation assez active donnera de fréquentes chutes de neige des Hautes-Fagnes à la province d’Anvers. La prudence sera de mise sur les routes car elles pourraient être glissantes dans ces régions. Il s’agira plutôt de pluie et neige mêlées en plaine. Des gelées seront toujours possibles en fin de matinée au sud du sillon Sambre et Meuse avec des températures allant de -4 à 0°C des Hautes-Fagnes vers le nord de la Wallonie. On attend 2 à 3°C dans le centre et le nord de notre pays, et 4°C au littoral.

En cours d’après-midi, ça devrait être plus calme et sec du bord de mer à la botte du Hainaut. Tandis qu’ailleurs, il faudra encore s’attendre à un régime de giboulées. Au terme de cette journée, on attend 10 à 15 cm de neige supplémentaire dans les Hautes-Fagnes. Les maxima resteront bien en dessous des moyennes de saison : on n’attend pas plus de 0°C à Botrange, 3°C ailleurs en Ardenne, 5°C du côté de Virton et Liège, 6 à 7°C sur le reste du royaume, 8°C possible dans le Tournaisis. Mais ces températures pourront chuter très rapidement sous les giboulées. Le vent restera piquant et il renforcera l’impression de fraîcheur.

Dans le courant de la soirée et de la nuit, retour d’un temps sec et d’un ciel plus dégagé sur toutes les régions. Le gel sera quasiment généralisé avec des minima de -6°C dans les Hautes-Fagnes à 1°C à la côte.