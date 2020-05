Météo de ce mercredi : de plus en plus de douceur

La nuit prochaine, le ciel se dégage assez nettement, avec tout au plus quelques voiles nuageux élevés et les minima seront moins frais que ces dernières nuits, on notera encore 7 à 14°C au lever du jour.

Ce matin , le ciel sera dégagé en pas mal d'endroits. Toutefois sur l'extrême nord du pays ainsi que le littoral, on observe temporairement quelques bancs de brume ou de nuages bas. Dans le courant de la journée, le ciel évoluera entre nuages bourgeonnants et larges périodes ensoleillées. Les températures seront aussi douces qu'hier, on devrait atteindre 20 à localement 25°C avec en prime un vent faible à modéré de secteur nord à nord-est.

Chaleur jeudi, plus frais à partir de samedi

Températures en baisse samedi - © RTBF KEYWALL

Demain, la chaleur culminera entre 24 et 28 voire 29°C. Le soleil sera généreux le matin, les nuages seront un peu plus nombreux sur l'ouest l'après-midi, il s'agira de cumulus qui bourgeonnent. On surveillera un éventuel coup de tonnerre sur l'ouest du pays, c'est un risque, certainement pas une certitude.

Vendredi, le ciel sera plus mitigé, des averses seront possibles à partir de l'ouest du pays en deuxième partie de journée mais à priori elles seront assez faibles. Les températures baissent légèrement, ce sera un dégradé d'ouest en est : on attend 19°C en bord de mer, 23 ou 25°C sur l'ouest et encore 25 à 26°C dans le centre et l'extrême sud.

Samedi, changement de masse d'air, on ne devrait plus dépasser 14 à 19°C avec quelques averses en matinée sur le sud et l'est du pays. Le vent augmentera sensiblement de secteur ouest.

Dimanche, entre nuages et éclaircies, nous devrions retrouver un temps sec, les températures vont lentement remonter, on prévoit 17 à 20 ou 21°C. La première tendance pour le début de la semaine prochaine, c'est à nouveau un temps sec à partir de lundi et des températures progressivement plus douces de jour en jour sous la protection d'un nouvel anticyclone.