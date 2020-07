Météo de ce mercredi : de la pluie au menu du jour

Le ciel restera couvert la nuit prochaine et de faibles pluies sont toujours au menu. Il fera un peu plus sec sur un petit tiers sud du pays et les minima seront compris entre 12 et 15 degrés.

Peu d’évolution cet après-midi , le ciel restera bien encombré et la pluie touchera tout le territoire si ce n’est la Gaume qui pourrait s’en sortir avec quelques gouttes seulement. Les maxima indiqueront 14 à 16 degrés pour St-Hubert et Spa, 17-18 degrés pour le centre et le nord du pays et jusqu’à 20 degrés du côté d’Arlon.

Ce matin , les nuages et la pluie seront bien présents sur tout le pays. Sur la moitié nord de territoire, les précipitations atteindront localement 5-6mm. Il pleuvra également sur la Wallonie et jusqu’en Ardenne mais les quantités seront plus modérées, la Gaume conservera un temps sec sous un ciel bien encombré. Le mercure donnera en milieu de matinée 11-12 degrés sur les hauteurs, 14 à 16 degrés en plaine.

Retour au calme ce weekend

Demain, jeudi, le temps sera un peu plus agréable que ce que l’on prévoyait au départ. Des pluies et bruines sont encore attendues en matinée du côté de la Flandre, il fera plus sec en Wallonie et quelques éclaircies sont même attendus du côté de la Gaume. Durant l’après-midi, le temps devrait rester gris sur le nord du territoire mais des éclaircies sont prévues pour le sud du pays et surtout sur la Gaume qui bénéficiera de belles périodes ensoleillées. Le vent restera modéré à soutenu et le mercure donnera de 19 à 26 degrés.

Vendredi, après quelques pluies résiduelles sur le centre et l’est du pays en matinée, des éclaircies se dessineront via l’ouest du territoire. Ensuite, des nuages bourgeonneront et éclateront localement en faibles averses. Les maxima chuteront pour indiquer de 15 à 19 degrés.

Changement de temps pour samedi puisque le ciel se partagera entre nuages et très belles éclaircies, le tout sous un temps sec et avec des maxima compris entre 16 et 21 degrés. Même topo pour la journée de dimanche où les températures varieront l’après-midi entre 18 et 22 degrés.