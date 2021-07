Météo de ce mercredi : davantage de soleil

Ce matin, on peut parler d’un retour au calme par rapport à hier. D’abord il y a déjà beaucoup moins de vent, ensuite, mis à part deux ou trois averses isolées, le temps est plutôt sec en ce mercredi matin. Nous devrions débuter la journée de manière sèche avec des éclaircies un peu plus présentes sur le sud du pays. Au fil des heures, nous retrouverons une alternance entre éclaircies, passages nuageux et à nouveau des averses. Elles ne seront pas trop fréquentes et ne devraient pas s’accompagner de tonnerre. Il y aura même des endroits où le temps restera sec aujourd’hui. Côté températures, ça remonte légèrement, sans pour autant atteindre les valeurs de saison : 19 à 20°C du littoral à l’Ardenne, 22°C partout ailleurs et localement 23°C de Liège à la Campine.

Demain jeudi, le soleil devrait plutôt se montrer sur l’ouest et le centre du pays tandis que l’on surveillera des averses qui elles remonteront de l’est de la France vers le sud-est de notre pays. Demain après-midi, l’instabilité augmentera et les nuages bourgeonneront et deviendront plus menaçants. Cette fois on s’attend à davantage d’averses que ce mercredi avec localement un coup de tonnerre. Météo un rien plus chahutée donc mais malgré ça, températures d’un degré supérieures à celles d’aujourd’hui en toutes régions.

Dans cette situation assez instable, la prévision devient déjà délicate à l’horizon de vendredi, mais à priori, ce serait une journée plus lumineuse et sèche que les précédentes avant le retour de nouvelles averses parfois orageuses pour le prochain week-end. Les températures sont agréables, sans plus. Actuellement, les prévisions, même à moyen terme ne montrent pas d’évolution franchement estivale dans l’immédiat. On va se raccrocher à une hausse plus probable des températures mais pas avant la fin de la semaine prochaine.