Météo de ce mercredi: chaleur moins intense (surtout à l'ouest)

Ce matin, des nuages bas se sont formés sur l'extrême ouest du pays et près du littoral. Cette couche nuageuse restera présente sur les plages aujourd'hui, mais le soleil va reprendre ses droits partout ailleurs. La masse d'air devient un peu moins chaude sur l'ouest et le centre sous l'impulsion d'un vent faible de nord-ouest. Cela nous vaudra un dégradé de températures dans le sens nord-sud. Maxima ce mercredi : 18° en bord de mer (brise plus marquée, ciel couvert), 25 à 27° sur l'extrême ouest, 29° à Bruxelles, 31° à Liège et jusqu'à 35° d'Arlon à Virton.

Soleil mais chaleur plus supportable jusqu'à dimanche

Chaleur moins marquée ces prochains jours (sauf sur l'extrême sud) - © RTBF KEYWALL

Le plein soleil est de retour dès demain et jusqu'à la fin du prochain week-end avec des températures de 24 à 26° en moyenne sur l'ouest et le centre, 30° sur l'extrême sud. Vendredi : 22 en bord de mer, 27° à Bruxelles, 30° sur le sud-est. Samedi, on repasse partout (sauf sur le littoral) au-dessus des 30° : 31° à localement 35°. Dimanche, toujours sous le soleil, 23° à la mer, 28° à Bruxelles et 31 à 32°° de la Gaume à la Campine. Lundi, un peu plus de nuages et températures plus respirables : 23° à Bruxelles et 26° sur le sud-est.