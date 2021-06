Météo de ce mercredi : chaleur et progressivement plus de nuages

Ce matin , le ciel sera généralement bien dégagé et il deviendra légèrement voilé au fil des heures. L’ambiance restera donc bien lumineuse. Les températures monteront assez rapidement et passeront au-dessus des 20°C en fin de matinée. On attend 20 à 22°C dans le sud-est du territoire et à la côte, et déjà 23 à 24°C sur le reste de notre pays.

Cet après-midi , il y aura un dégradé nuageux dans le ciel : ce sera un peu voilé mais toujours ensoleillé sur la Campine et ce sera plus nuageux en allant vers la frontière française. Quelques averses orageuses se développeront sur le sud du pays en cours d’après-midi. Les températures maximales seront encore en hausse et nous connaîtrons une impression de temps lourd avec des maxima de 23°C en Haute Belgique, 25°C près du bord de mer, 26 à 27°C sur la plupart des autres régions et jusqu’à 28°C possibles en Campine. Il s’agira de la journée la plus chaude de la semaine.

Demain, la matinée s’annonce variable avec une alternance d’éclaircies et de passages nuageux, parfois accompagnés d’averses. Un coup de tonnerre n’est pas exclu très localement. Ce sera plus sec et lumineux vers le littoral. L’après-midi, les conditions météo deviendront plus instables et nous connaîtrons un régime d’averses localement orageuses, parfois assez intenses avec de la grêle et de fortes rafales de vent. La Flandre occidentale sera épargnée et restera au sec. Les maxima seront en baisse, compris entre 19 et 25°C.

Vendredi, le temps sera similaire à la veille : alternance de passages nuageux et d’éclaircies avec un risque d’averses parfois orageuses. Le temps sera de nouveau lourd avec des maxima de 19 à 27°C.

Le temps restera changeant et humide pour samedi, mais il y aura normalement moins d’orages et les températures ne dépasseront plus 17 à 23°C l’après-midi.