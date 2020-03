Météo de ce mercredi : calme et sec avant le retour de la pluie

Les nuages deviendront plus nombreux cet après-midi depuis la frontière française au fil des heures, ils seront porteurs d’averses sur le nord du pays. Pour les maxima, on attend 4° en Ardenne, 7°C sur l’extrême sud et 8 à 9°C sur les autres régions.

Pluvieux demain et averses pour vendredi

Demain matin, le ciel restera très nuageux à couvert avec des périodes de faibles pluies ou d’averses. L’après-midi, une nouvelle perturbation apportera des pluies plus soutenues sur l’ensemble des régions. Les températures varieront entre 4 et 6°C durant la matinée, et entre 6 et 9°C l’après-midi.

Vendredi, des averses éclateront encore localement. Elles pourraient prendre un caractère hivernal sur les reliefs de l’Ardenne. Maxima compris entre 3 et 8°C.

Samedi, le temps sera plutôt lumineux le matin avant l’arrivée de nuages plus épais mais le temps devrait rester sec. Les températures seront en légère hausse et varieront entre 5 et 10°C.