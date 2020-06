Météo de ce mercredi : avertissement jaune et retour des orages

Changement de temps pour ce mercredi. On retrouvera de belles éclaircies qui se feront plus timides au fil des heures et une averse n’est pas exclue très localement. En milieu de matinée, les températures seront comprises entre 16 et 21 degrés (16 pour St-Hubert, 17-18 pour Arlon et Spa, 19-20 dans le centre, 21 pour Liège et la Campine).

Le temps deviendra nettement plus instable cet après-midi. L’IRM a d’ailleurs placé notre pays sous avertissement jaune. Des averses parfois assez fortes se déclencheront sur toutes les régions, elles seront parfois accompagnées de coups de tonnerre, de chutes de grêle et de fortes rafales de vent. On pourrait localement dépasser les 15mm au niveau des précipitations. Les maxima donneront 17 à 19 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, 20-21 degrés dans le centre, 22 degrés pour la Capitale et Liège et jusqu’à 23 degrés en Campine.

Il faut encore s’attendre à des averses et des orages en soirée et en première partie de nuit (localement 20mm sur le nord-est du pays). Le temps redeviendra ensuite sec le sud-ouest et le sud du pays. Les minimas ne descendront pas, on attend entre 10 et 15 degrés, et il fera localement brumeux en fin de nuit.

Indice électricité : ce mercredi, nous aurons un indice généralement moyen sur l’ensemble des régions sur l’ensemble des régions (bon pour Ostende, Anvers, Bruxelles). Le pic de luminosité se situera généralement vers 13-14h. C'est à ce moment-là qu'il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l'électricité solaire.