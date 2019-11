Météo de ce mercredi : averses puis temps sec et gris

Très tôt ce matin, quelques averses circulent encore du nord vers le sud du pays, sur les hauteurs de l'Ardenne, elles gardent un caractère hivernal, sous forme de neige fondante. On devrait pourtant assez vite retrouver un temps sec, mais fort gris pour aujourd'hui. Dans le courant de l'après-midi, les averses de pluie ne concerneront plus que la frontière nord avec les Pays-Bas. Peu ou pas d'éclaircies et pas mal de grisaille sur les reliefs, on ne dépassera pas 4 à 8 ou 9°C. Le vent de sud à sud-ouest sera faible.

Peu de changement la nuit prochaine, grâce aux nuages, les minima resteront positifs : 1 à 4 ou 5°C.

Indice électricité : Cette journée de mercredi sera fort grise, l'indice sera donc faible partout. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe à 13h.