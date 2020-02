Météo de ce mercredi: averses hivernales

Ce matin les averses hivernales circulent sur le pays. La masse d'air s'est rafraîchie mais il n'y a que sur les plus hauts reliefs que l'on note des températures négatives. Il y a déjà un peu de neige au-dessus de 400 mètres d'altitude mais c'est plutôt un léger saupoudrage. De nouvelles averses hivernales descendent du nord vers le sud du pays, il s'agira de grésil ou de neige fondante la plupart du temps. Pendant une averse plus soutenue, le sol pourrait temporairement blanchir, y compris sur le centre. La neige ne tiendra plus qu'au-dessus de 500 mètres d'altitude l'après-midi. Le vent d'ouest soufflera avec des rafales de 45 à 60 km/h et les maxima atteindront 1°C en Ardenne et 4 à 6°C dans le centre. Au passage d'une giboulée, un coup de tonnerre est localement possible.

La nuit prochaine petite accalmie temporaire, les minima descendront entre -2 et +2°C. On se méfiera de la formation possible de plaques de glace jusqu'au centre du pays. Si quelques averses hivernales subsistent, ce sera essentiellement sur les Fagnes et le sud du Sillon Sambre-et-Meuse avec une petite accumulation de 1 cm possible.

Indice électricité : Dégradé entre indice bon au littoral, moyen dans le centre et faible dans le sud-est. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 13h.