Météo de ce mercredi : attention à de nouvelles inondations

La météo - 30/06/2021 Les prévisions en Belgique

La matinée s’annonce bien grise avec de la pluie sur toutes les régions. Plusieurs cours d'eau sont d'ailleurs en alerte de crue dans le Hainaut et le Brabant wallon. Les températures seront plus basses que les jours précédents et vers 11h, elles ne dépasseront pas 13°C en Ardenne, 14 à 15°C dans le sud du royaume, le long du sillon Sambre et Meuse et à Bruxelles, et 16°C dans le Tournaisis et à la côte.

© RTBF - DREAMWALL Pas vraiment de changement attendu pour cet après-midi, si ce n’est que les précipitations seront plus faibles et plus éparses. Mais le ciel restera très nuageux à couvert. Les températures seront trop basses pour la saison et on n’attend pas plus de 13 à 15°C sur les reliefs et 16 à 17°C en moyenne et basse Belgique.

4 images © RTBF – DREAMWALL

Ce soir et cette nuit, ça restera très nuageux avec quelques pluies éparses. On devrait retrouver un temps sec près du bord de mer. Les minima descendront entre 9 et 13°C.

Retour d’un temps sec demain

Demain, nous entamerons le mois de juillet avec des maxima toujours un peu frais pour la saison, compris entre 15 et 20°C. Les nuages seront bien nombreux le matin surtout à l’est d’un axe passant par Namur, Bruxelles et Anvers. À l’ouest de cet axe, des éclaircies se développeront au fil des heures. Les éclaircies gagneront du terrain l’après-midi mais le ciel restera plus encombré le long des frontières avec l’Allemagne et les Pays-Bas. La bonne nouvelle c’est que le temps devrait rester sec toute la journée. Vendredi, le ciel sera variable avec des passages nuageux, des éclaircies et quelques averses. Les éclaircies devraient être plus larges sur le nord-ouest. Les températures repartent doucement à la hausse et atteindront 19 à 21°C. Même type de temps pour samedi avec un ciel toujours variable et un risque d’averses un peu partout. Maxima de 19 à 22°C.