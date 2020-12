Météo de ce mercredi : ambiance douce mais grise

Rejoignez-nous sur Facebook : Météo RTBF, ciel partagé !

Ce matin, des brouillards seront présents sur le nord du territoire ainsi que du côté de la Gaume et de la région de Couvin. Dans le centre du territoire et en région liégeoise, on retrouvera plutôt des nuages compacts qui laisseront filtrer quelques éclaircies d’ici à la mi-journée. Le mercure donnera en milieu de matinée des températures généralement comprises entre 7 et 9 °C.

Cet après-midi, les éclaircies prendront un peu plus de place sur l’ensemble du territoire mais sans pour autant chasser les nuages bas complètement. Des poches de grisaille plus tenaces sont d’ailleurs au menu par endroit et l’ambiance restera globalement nuageuse. Le vent restera modéré et favorisera l’impression de douceur : 6°C à Botrange, 7-8°C en Gaume, 9°C dans le centre, 10°C au littoral.

Ce soir et la nuit prochaine, une zone de pluie atteindra l’ouest du territoire puis glissera sur l’est en fin de nuit avec des cumuls assez faibles. Les minima resteront doux et compris entre 6 et 9°C.