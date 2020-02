Météo de ce mercredi: à nouveau quelques giboulées

La situation météo de ce matin ressemble assez fort à celle d'hier. Petite accalmie à prévoir au lever du jour puis des giboulées vont se produire sur le sud-est en cours de matinée, un peu plus nombreuses qu'hier. Sur les reliefs, un peu de neige ou neige fondante est possible au-dessus de 300 à 400 mètres d'altitude. Temps plus sec sur l'ouest. Puis, plus tard en cours de journée, les giboulées seront un peu plus fréquentes au sud du Sillon Sambre-et-Meuse, on n'en n'exclut pas non plus dans les autres régions. Les maxima seront identiques à hier : 2°C sur l'Ardenne et les Fagnes, 7 à 8°C partout ailleurs. Les rafales de vent se cantonneront entre 50 et 60 km/h et donc l'impression de fraîcheur sera bien sensible.

La nuit prochaine, retour d'un temps sec. Les minima redescendront entre -1°C sur les Fagnes et 3 à 4°C sur le centre et l'ouest.

Indice électricité : Dégradé assez net d'un index qui sera excellent sur l'ouest et beaucoup plus faible sur le sud-est. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 13h.