Météo de ce mercredi : à nouveau de la pluie

Ce matin, on se retrouve à l'arrière de la zone de pluie qui nous a arrosé plus ou moins copieusement selon les régions (11 litres par m² à Bruxelles et seulement 2 à 4 litres au sud du Sillon Sambre-et-Meuse). On peut parler d'une petite accalmie en début de matinée, ce qui n'empêchera pas quelques averses de circuler sur nos régions. Par contre, dès avant midi, une nouvelle zone de pluie devrait aborder l'ouest et le sud du pays et gagner toutes les régions en deuxième partie de journée. On attend entre 2 et 10 litres d'eau par m². Le vent de sud à sud-ouest soufflera de manière modérée avec des rafales de 50 km/h (60 au littoral). Les températures, en léger recul par rapport à hier seront assez proches des normales saisonnières : 12 à 17°C.

Indice électricité : Avec un ciel couvert, l'indice sera faible partout. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 14h.

La nuit prochaine, la zone de pluie s'éloigne par l'est, le temps reste venteux, et sous les nuages, les températures ne baissent guère : 10 à 14°C pour les minima.