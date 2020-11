Météo de ce mercredi 11 Novembre

Ce matin, après la dissipation du brouillard le ciel se partage entre nuages et éclaircies. Le temps est plus humide sur la Gaume et la frontière Luxembourgeoise avec de temps en temps un peu de pluie. Il fait un peu plus frais avec des températures affichant 8 à 10 degrés en milieu de matinée.

Cet après-midi pas de changement malgré quelques éclaircies et toujours le risque d’un peu de pluie sur l’est. Les températures affichent 11 à 12 degrés sur l’est, 14 dans le centre et 12 à 13 degrés au littoral.

Ce soir et cette nuit une perturbation nous arrive depuis la mer avec un ciel couvert. Les températures positives afficheront 8 à 10 degrés selon les régions.

Demain la journée sera plus lumineuse et le temps restera sec dans l’ensemble, le mercure affichera entre 9 et 13 degrés. Le vent se renfoncera pour atteindre 50 km/h.

Pour le reste de la semaine le temps restera mitigé mais sec dans l’ensemble.