Il semble bien qu’une amélioration se dessine pour la fin de cette semaine avec à la fois le retour d’un temps sec, et des températures qui reviendront dans les normales. Mais avant cela ce début de semaine sera encore gris et humide à l’image de ce mardi matin. Les nuages et les averses sont déjà répandues au réveil. Dans le courant de la matinée, les averses resteront un peu plus présentes sur l’est du pays, on parlera d’une petite accalmie sur l’ouest. Le vent va se renforcer avec des rafales d’ouest de 50 à 60 km/ et cet après-midi, les ondées redeviendront nombreuses et pourraient se faire accompagner de coups de tonnerre localement. Le ciel alternera entre coins de ciel menaçants et timides éclaircies. Les températures restent fraîches pour la saison, on ira de 8 à 11°C sur les hauteurs de l’Ardenne jusqu’à 13 à 15°C dans le centre du pays.

La nuit prochaine, le rythme des averses devrait un peu s’estomper mais nous ne serons pas encore au sec. Les minima resteront compris entre 6 et 10°C et l’on notera encore des rafales de vent jusqu’à 50 km/h.