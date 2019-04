Météo de ce mardi: une matinée grise et une après-midi plus claire

L'indice électricité solaire: ce mardi, il sera MOYEN à BON sur la plupart des régions et même EXCELLENT l'extrême Sud-Est. Le pic sera généralement vers 15h, plutôt vers 14h à la mer et vers 16h à Gand: le créneaux idéal pour valoriser l’électricité d'origine solaire.

Cette après-midi, on retrouvera donc un temps clair et ensoleillé sur l’Est du pays. Dans le Centre les éclaircies commenceront à se faire une place également mais plus on ira vers l’Ouest plus il faudra attendre avant de voir arriver le soleil. Les températures bougeront peu par rapport à hier : 12° à la mer, 13 à 14° sur les hauteurs et de 16 à 18° ailleurs.

On se réveille sous un ciel bien gris ce matin. Une ambiance assez sombre même si le temps reste sec. En cours de matinée, des éclaircies vont commencer à percer dans les cantons de l’Est et elles vont progressivement grappiller du terrain vers le Centre du pays.

Un 1er mai assez agréable avant une nette dégradation

Nette dégradation du temps à partir de jeudi - © RTBF - KEYWALL

Demain, les chanceux qui sont en vacances pourront profiter d’une journée en demi-teinte. En matinée, le Sud du Sillon Sambre et Meuse aura encore droit à de belles éclaircies mais ailleurs le ciel sera plus chargé. Dans le courant de la journée, ces éclaircies gagneront à nouveau du terrain jusque dans le Centre. Sur un bon tiers Ouest du pays, il faudra attendre la soirée pour avoir un ciel plus dégagé. Les maxima seront agréables : 13° à la mer, mais 16 à 18° partout ailleurs.

Jeudi sera une journée maussade avec de nombreux nuages dès la matinée, des averses qui gagneront rapidement toutes les régions et qui ne nous lâcheront pas de la journée (sauf à la mer où on retrouvera un temps sec en cours de matinée). Logiquement avec la pluie et les nuages, les températures vont chuter et plafonneront entre 12 et 15°.