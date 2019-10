Météo de ce mardi : une ambiance plus douce et plus lumineuse

Dans le courant de la journée, ces éclaircies vont peu à peu gagner du terrain et finiront par percer dans toutes les régions. Elles devraient être particulièrement belles entre le Sud-Ardenne et la Gaume. Les nuages seront encore majoritaires aujourd’hui mais l’impression sera plus claire que ces derniers jours. Il fera doux aussi pour la saison puisqu’on attend 12° sur les hauteurs, 14° à la mer, 15° le long du Sillon Sambre et Meuse et jusqu’à 16° sur Bruxelles (c'est tout de même 4° au-dessus des normes de saison).

Une douceur de plus en plus marquée

Le pays sera coupé en deux pour la journée de demain avec de belles éclaircies toute la journée sur la moitié Est et des passages nuageux plus nombreux sur l’Ouest. C’est généralement une impression printanière qui va dominer d’autant plus que la douceur sera remarquable avec des températures au mieux du jour qui atteindront les 16° à Ostende, les 18° à Tournai, Virton et Bruxelles, les 19° à Namur et Liège.

Jeudi, les éclaircies les plus larges seront pour les régions de l’Est, ailleurs la couche nuageuse sera à nouveau dense et ne laissera que peu filtrer le soleil. Malgré tout, les températures seront toujours élevées comprises entre 17° en Ardenne et 20° dans le Centre.