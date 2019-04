Météo de ce mardi: une ambiance bien plus maussade qu'hier

Les nuages se font plus nombreux, ils remontent de France et peuvent déjà donner l’une ou l’autre averse, ce matin. Dans un premier temps, on aura encore, un temps plus clair avec des éclaircies sur l’Est du pays (province de Liège) mais c'est bel et bien le temps gris qui l’emportera.

Dans le courant de l’après-midi, les averses vont se faire plus intenses, on pourra localement avoir un orage et quelques rafales de vent bien sensibles. Donc cela s’annonce assez maussade mais les températures resteront légèrement au-dessus des normes de saison avec 11 à 12° sur les hauteurs et à la mer et de 13 à 15° ailleurs.

En fin de journée, une zone de pluie va gagner le littoral et nous apporter des pluies plus continues.

Indice électricité: ce mardi, nous aurons un indice moyen à la côte et à Bruges et faible partout ailleurs. Le pic de luminosité sera variable: entre 12 et 13h sur les régions de l'Est et entre 14 et 15h ailleurs, c'est à ce moment-là qu'il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l'électricité solaire.

La nuit prochaine

Cette zone de pluie va s’enfoncer sur le pays. En 2eme partie de nuit, en touchant les hauteurs, cela pourra prendre un caractère hivernal, un peu de neige fondante ou de la pluie et de la neige mêlées. Alors qu’au littoral, on aura des averses plus éparses. Les températures nocturnes : 1 à 2° sur le relief, et de 3 à 4° sur les autres régions.