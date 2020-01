Météo de ce mardi : un temps gris, pluvieux et venteux, dans une grande douceur

Ce matin, la journée commencera dans une ambiance grise et pluvieuse. La pluie faiblira au fil des heures mais les nuages resteront bien nombreux. Le vent soufflera en rafales de 50 à 75 km/h. Les températures en milieu de matinée seront comprises entre 5° sur les hauteurs et 10°C au bord de mer.

Pas d’évolution pour cet après-midi : on gardera un ciel couvert sur l’ensemble des régions avec de fréquentes pluies sur le centre et l’ouest, et des précipitations plus faibles sur l’est. Le vent soufflera toujours assez fort : jusqu’à 80 km/h en rafales en fin de journée. Pour les températures maximales, on reste dans la douceur et on attend 6 à 7°C sur les hauteurs, 8°C sur le sud du pays, 10 à 11°C le long du Sillon Sambre-et-Meuse et à Bruxelles, 12°C ailleurs.

Dans le courant de la nuit prochaine, le front pluvieux s’évacuera temporairement vers la mer du Nord. Les minima seront très doux pour la saison, compris entre 5 et 10°C.

Indice électricité : ce mardi, nous aurons un indice médiocre partout. Le pic de luminosité se situera vers 13h. C’est à ce moment-là qu’il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l’électricité solaire.