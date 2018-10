Météo de ce mardi: un temps clair en Wallonie et nuageux en Flandre

Ce matin, l’impression de beau temps domine sur la Wallonie. On a un ciel voilé mais un temps clair et sec. Plus on ira vers le Nord, la frontière Hollandaise, plus la couche nuageuse sera épaisse.

Dans le courant de l’après-midi, on aura un pays toujours coupé en deux avec un temps sec partout mais beaucoup de nuages en Flandre et des éclaircies en Wallonie. Les températures seront dans la même fourchette qu’hier : 10 à 11° sur les hauteurs, 13 à 15° ailleurs. Le vent sera soutenu avec des rafales jusqu’à 50km/h.

Indice électricité: il sera FAIBLE sur le Nord et MOYEN à BON au Sud. Le pic sera à 14h sur tout le pays, le moment idéal pour programmer vos appareils électroménagers si vous désirez valoriser l'électricité solaire présente sur le réseau belge.

La nuit prochaine

Le ciel s’ennuagera partout. On pourra avoir quelques gouttes sur les cantons de l’Est et on pourra avoir des bancs de brouillard sur les hauteurs de l’Ardenne. Sous les nuages, les minima descendront bien moins bas que la nuit précédente : 6° à St Hubert, 10° à Bruxelles et 12° à Anvers.