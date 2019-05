Météo de ce mardi: un pays partagé entre nuages et éclaircies

Des pluies sont toujours attendues ce matin sur l’est du pays et le ciel y restera bien couvert. Pour le centre du territoire (Bruxelles, Brabant wallon, est du Hainaut et ouest de la province de Namur) le ciel sera plutôt nuageux avec quelques éclaircies. Sur l’ouest de la Flandre et l’ouest du Hainaut, des éclaircies un peu plus larges sont attendues. Le mercure indiquera 9-10 degrés sur l’Ardenne, 14-15 degrés dans le centre du pays.

Durant l’après-midi, nous garderons la même découpe : de belles périodes ensoleillées domineront sur le nord-ouest du pays. Du centre du pays à la province de Namur en passant par la Gaume, de nombreux nuages vont laisser placer à de belles éclaircies. Le ciel restera nuageux à couvert sur l’est du territoire. Les maxima seront en baisse : 14 degrés en Ardenne, 15 au littoral, 17-18 dans le centre et 19 degrés pour la région de Tournai.

L'indice électricité solaire: ce mardi, nous aurons un indice excellent sur le nord-ouest du pays (Ostende, Bruges, Tournai, Ypres), bon ou moyen dans le centre (Louvain, Chimay, Namur, Bruxelles,…) et faible ou médiocre sur l’est (Eupen, Liège, St-Vith,..). Le pic de luminosité se situera généralement vers 14h ou 15h. C'est à ce moment-là qu'il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l'électricité solaire.

Dans le courant de la nuit prochaine:

Les nuages continueront leur progression vers l’Allemagne la nuit prochaine et le ciel se dégagera. Prudence sur nos routes puisque des bancs de brumes et de brouillards sont attendus par endroit. Les minima seront compris entre 6 et 10 degrés.