Météo de ce mardi: un grand soleil partout et des températures dignes d'un mois d'août

Toujours un temps calme et sec. Au lever du jour, on aura 6° dans les Hautes Fagnes, 10° à Bruxelles et 13° à Liège.

Pas de changement dans le courant de l’après-midi : un grand soleil dans un ciel quasiment tout bleu. On sera 10 à 12° au-dessus des normes de saison puisqu’on attend 22 à 23° en Ardenne et à la mer, et généralement 24 à 25° sur le reste du pays.

Le ciel était déjà bien dégagé cette nuit et il va le rester aujourd’hui toute la journée. Ce matin, on peut avoir quelques voiles nuageux élevés mais qui n’entameront en rien l’impression de beau temps.

Recul progressif des températures dans les prochains jours

plus de nuages et recul progressif des températures - © Keywall

Demain, on aura un ciel un peu plus nuageux mais généralement, ça sera encore une belle journée. Les nuages seront un peu plus épais sur le littoral et le tournaisi, surtout en matinée. Côté températures, ce sera en baisse même si nous resteront largement au-dessus des normes de saison : 18° à Ostende et entre 20 et 23° ailleurs.

Jeudi, on s’attend à un début de journée dans la grisaille avec des brumes et brouillard matinaux. La journée sera beaucoup plus nuageuse excepté à la côte et en Gaume où le soleil résistera. Dans l’après-midi, les éclaircies gagneront du terrain au Sud du Sillon Sambre et Meuse mais ailleurs, le ciel restera bien encombré. Le thermomètre y perdra quelques plumes puisque les températures s’établiront entre 17 et 22°.