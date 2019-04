Météo de ce mardi: un ciel laiteux mais toujours des températures estivales

Encore une bien belle journée au programme même si c’est vrai qu’il va falloir composer avec davantage de nuages élevés, ce matin.

Dans le courant de la journée, ce ne sera plus un ciel tout bleu comme ces derniers jours, on aura un voile nuageux plus épais qui filtrera le soleil mais, malgré tout, la sensation de beau temps va persister puisque les températures seront toujours estivales : entre 19 et 20° sur les hauteurs et à la mer, 21° pour la Gaume et de 22 à 24° ailleurs.

Dans le courant de la nuit prochaine:

Les nuages vont se faire plus nombreux le long de la frontière française . Pour les températures, on sera à entre 9 et 11° en Ardenne, 12 à 13° sur les autres régions.

L'indice électricité solaire: ce mardi, il sera excellent sur tout le pays. L'heure à favoriser pour profiter au mieux l'électricité d'origine solaire présente sur le réseau belge: 14h.