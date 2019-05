Météo de ce mardi: un ciel couvert au programme

La couverture nuageuse sera assez importante ce matin mais, puisqu’il s’agira de nuages moyens ou élevés, l’impression restera malgré tout plutôt lumineuse sur l’ensemble du territoire. Le mercure indiquera 5-6 degrés pour Spa et St-Hubert, 9 ou 10 degrés sur la plupart des autres régions.

Durant l’après-midi, les nuages se décaleront un peu vers l’est du territoire et permettront aux éclaircies de faire leur apparition le long de la frontière française. En seconde partie d’après-midi, quelques ondées sont attendues sur l’ouest du territoire. Les températures repartiront à la hausse mais resteront sous les normales de saison : on n’attend pas plus de 9 degrés à Spa, 10 à St-Hubert, 12 à Arlon, 13-14 degrés sur la plupart des autres régions et 15 degrés à Tournai.

L'indice électricité solaire: ce lundi, nous aurons un indice généralement bon sur l’ensemble des régions (mais excellent à Ostende). Le pic de luminosité se situera généralement vers 14h, c'est à ce moment-là qu'il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l'électricité solaire.

Dans le courant de la nuit prochaine:

Le temps restera calme et sec la nuit prochaine avec des minima en hausse compris entre 3 et 8 degrés.