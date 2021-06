La nuit a été un peu moins froide que les précédentes et ce matin, on se retrouve déjà avec des voiles nuageux d’altitude qui arrivent sur le pays à partir du littoral. Le soleil et la luminosité seront toutefois bien présents mais donc ce ne sera plus le grand ciel bleu partout comme hier. On aura donc un ciel un peu laiteux au nord et à l’ouest du pays, encore du soleil généreux au sud et à l’est. Avec un léger voile nuageux et un faible vent de nord-est, la masse d’air n’est plus aussi chaude qu’hier, mais on est dans la nuance puisque nous pouvons espérer tout de même 20°C en bord de mer (avec une brise du large), 23 à 25°C en Ardenne et sur les Fagnes et une moyenne de 26°C dans le centre du pays, on atteindra encore 28°C dans l’extrême sud.

Demain mercredi, le soleil revient en force et la masse d’air devient de plus en plus chaude, on attend des températures maximales de 27 à 30 voire 31°C (24°C en bord de mer).

On ajoutera un degré de plus jeudi avec cette fois une sensation bien perceptible de temps lourd et orageux. La menace orageuse augmentera sensiblement jeudi après-midi à partir de l’ouest du pays avec à la clé des orages localement violents.

Vendredi, à priori météo nettement plus chahutée avec un dégradé de températures : 19°C en bord de mer, 27 à 28°C partout ailleurs. Mais la masse d’air reste instable et la menace orageuse sera valable tout au long de la journée.

La première tendance pour le week-end, c’est le retour d’un temps plus calme et un rien moins chaud le samedi (18 à 24°C) puis temps sec et à nouveau plus chaud dimanche, maxima de 24 à 30°C (localement encore 31°C dans l’est). Cependant dimanche soir et lundi, arrivée d’un nouveau front orageux qui nous ferait basculer alors dans de l’air nettement plus frais lundi : maxima de 17 à 20°C. Ces prévisions et ce scénario sont encore à confirmer.